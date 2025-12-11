Нолан и Бишоп преследват група крадци, но Нолан не успява да спаси торба с откраднати пари. Уличен артист бяга с нея от местопрестъплението, а това довежда до дилема между партньорите. Униформените започват да спорят дали хората по начало са добри или лоши и какво значи това за един полицай. Участъкът научава, че крадците са част от банда, която е извършила поредица от обири, затова започват да издирват останалите членове на бандата.

Междувременно Чен помага на Брадфорд, докато той се приспособява към връщането си на служба. Той от своя страна се опитва да помогне на своята наркозависима съпруга, която разкрива на Чен, че някога е била полицай в отдел "Наркотици".

Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „Новобранецът“ този четвъртък от 22.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова