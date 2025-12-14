Кампанията "Българската Коледа" и тази година има за цел да помогне на много деца. От такава помощ има нужда и 8 годишно момче от Варна, което страда от рядко генетично заболяване, свързано с растежа. Повече за историята на Виктор и за трайната нужда от помощ за детето, разказва Емил Дамянов. Вече години наред малкият Виктор се бори с рядко генетично заболяване - синдром на вродените аномалии свързани с предимно нисък ръст. За да може да навакса растежа на своите връстници 8 годишното дете ежедневно трябва да приема скъпоструващи медикаменти.

"Това е медикаментозна терапия, която всяка вечер му се поставя. Представлява растежен хормон. И единствено с него, ние успяваме да настигнем връстниците си. Иначе нямаше да е толкова висок. Но пък с килограмите се борим много усилено. Еднократно инжекцията струва 200 лв., като тя ни стига за 7 дена. На месец грубо около 1000 лв. са ни нужни.", споделя Венета Михайлова, майката на Виктор.

Усилената борба обаче струва скъпо на семейството. До момента родителите се справят единствено благодарение на кампанията "Българската Коледа". Но тъй като терапията на малкият Вики трябва да продължи, семейството отново има нужда от подкрепа.



"Справяме се благодарение на тях! Благодарение на добрите хора, които все още вярват в доброто и искат да помагат на деца. Да пораснат, да са щастливи и да са усмихнати. Ще ви помоля да помогнете. Не само на Вики, а и абсолютно на всички деца, които се нуждаят. Доброто съществува. "Българската Коледа" е едно добро и помага", допълва Венета.

"Според мен има хора, които са с добри сърца. Искам да стана полицай. Защото те хващат престъпниците", признава голямата си мечта 8-годишният Виктор.





Редактор: Райна Аврамова