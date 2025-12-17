Сержант Грей информира полицай Нолън и полицай Бишъп, че по време на патрула им ще бъдат придружавани от филмов режисьор след забавен следобед, в който са сбъднали желанието на дете.

Междувременно полицай Брадфорд отново е изправен пред изпитание, след като разбира, че жена му Изабел е арестувана за притежание на наркотици.

Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „Новобранецът“ тази сряда от 22.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова