Объркваща табела, хвърчащи менюта, скучни салати, разядки, приготвени като за детската градина, и замразени ястия ще изненадат неприятно шеф Манчев тази вечер от 20.00 ч. по NOVA. Защо готвачите в приказното шато Windy Hills, близо до град Сливен имат прекрасни условия да готвят прясна и вкусна храна, но не се възползват от тях?

Шеф Манчев ще покани своя добър приятел - професионалния готвач и сомелиер шеф Таньо Шишков, за да му помогне да подготвят подходящо меню, в което храната да бъде в унисон с вината, които предлага шатото.

С какви уникални ястия ще привлекат и очароват клиентите от близките и по-далечните населени места, гледайтe тази вечер от 20.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова