Полицай Нолън и полицай Бишъп отговарят на спешно обаждане, на което от другата страна се мълчи. Обаждането е от местен магазин, където двама мъже се опитват да оберат мястото.

Полицай Нолън преследва един от заподозрените пеша и е принуден да вземе бързо решение, което ще засегне живота и на двама им.

