Посещенията в медийния комплекс Нова Броудкастинг Груп вече са утвърдена традиция и част от дългосрочния ангажимент на медията към образованието и насърчаването на младите хора с интерес към журналистиката.

ГАЛЕРИЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЛЕКСА НА NOVA

Ученици от ПГПЧЕ „Алеко Константинов“ от град Правец и от Природо-математическа профилирана гимназия „Св Климент Охридски" от град Монтана имаха възможност да се запознаят отблизо с професионалната среда на телевизионната журналистика. Те разгледаха студиатa, научиха повече за процесите по подготовка и заснемане на телевизионни продукции и се срещнаха с журналисти и продуценти от екипа на медията.

Срещите предоставиха възможност за открит диалог и обмен на опит, като учениците проявиха активен интерес към спецификите на журналистическата работа и динамиката на телевизионния ефир.

За NOVA подобни инициативи са естествено продължение на стремежа ѝ да подкрепя образованието и да създава устойчиви връзки с младите хора, които проявяват интерес към медийната среда. Медията ще продължи да надгражда тази традиция и в бъдеще.

Редактор: Боряна Димитрова