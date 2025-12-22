На 21 декември в София официално беше представено NikolApp – първото AI кулинарно приложение в страната, създадено от екип млади български специалисти в партньорство с шеф Никола Симеонов – професионалист с опит на Michelin ниво и едно от най-разпознаваемите имена в съвременната българска гастрономия.

NikolApp не е просто приложение за рецепти. То е дигитална трансформация на кулинарното изживяване, която пренася начина на мислене, техниките и експертизата на професионален шеф директно в кухнята на всеки потребител. Проектът е разработван повече от година и обединява години реален опит в професионалната кухня с мощта на изкуствения интелект, за да превърне готвенето в интуитивно, уверено и вдъхновяващо преживяване.

„Отдавна мечтая да създам книга, която да събере цялото ми знание за кулинарията – нещо като библия на готвача. С рецепти за всички основни ястия и с всички ключови техники. Това обаче е изключително трудоемък процес и дълго време дори не смеех да започна подобен проект. С помощта на изкуствения интелект вече е възможно – и то по начин, който е много по-достъпен както за мен, така и за потребителите“, сподели съоснователят на приложението шеф Никола Симеонов по време на официалното откриване.

Какво прави NikolApp технологичен пробив?

NikolApp е първият AI кулинарен асистент, обучен изцяло от реален шеф-готвач. Приложението не просто показва рецепти – то мисли, реагира и напътства като професионалист, като присъства до потребителя във всеки етап от готвенето.

Сред ключовите функционалности са:

Готвене стъпка по стъпка в реално време – с точни инструкции за продукти, време, техники и ключови детайли.

– с точни инструкции за продукти, време, техники и ключови детайли. Индивидуален чат с виртуалния шеф Никола И, който позволява задаване на въпроси, изпращане на снимки и получаване на персонални професионални съвети и корекции.

И, който позволява задаване на въпроси, изпращане на снимки и получаване на персонални професионални съвети и корекции. Достъп до над 150 авторски рецепти , както и възможност за генериране на нови рецепти за по-малко от минута, дори когато такава не съществува в базата.

, както и възможност за генериране на нови рецепти за по-малко от минута, дори когато такава не съществува в базата. Помощ при грешки и персонализирани решения , включително генериране на рецепти спрямо наличните продукти чрез снимка, замяна на продукти и създаване на по-здравословна версия на ястие.

, включително генериране на рецепти спрямо наличните продукти чрез снимка, замяна на продукти и създаване на по-здравословна версия на ястие. Кулинарно обучение чрез практика, което прави професионалните техники достъпни извън ресторантите от висок клас.

„Целта ни беше да създадем нещо наистина иновативно и полезно. NikolApp може да бъде изтеглено напълно безплатно и е достъпно за всеки с интерес към кулинарията. За потребителите, които искат още по-разширени възможности и функционалности, сме предвидили и платени планове“, поясни съоснователят на NikolApp Юлиян Костов.

Българска иновация с международен потенциал

Разработката на NikolApp е ярък пример за това как български екип може да създаде високотехнологичен продукт с глобален потенциал. В проекта участват млади разработчици, AI специалисти и кулинарни, които обединяват знанията си, за да превърнат професионалната кухня в модерно дигитално преживяване.

„NikolApp не е поредното AI приложение. То е уникално по рода си и смело мога да заявя, че е революционно и има потенциала да създаде голяма вълна след себе си от подобни на него продукти. За разлика от други решения, NikolApp не събира случайна информация от интернет. Всяка рецепта, техника и съвет, които приложението генерира, преминават през специализирано обучение, базирано изцяло на знанията и опита на шеф Никола Симеонов“, допълни съоснователят на NikolApp Павел Пенчев.

С NikolApp България застава уверено на картата на иновативните AI решения и демонстрира как технологиите, създадени у нас, могат да променят начина, по който хората готвят, учат и преживяват храната.

Редактор: Райна Аврамова