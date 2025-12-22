Вече 22 години благотворителната инициатива „Българска Коледа“ помага за подобряване грижата за децата с различни хронични заболявания. И тази година, благодарение на добротата на хората, кампанията осигурява съвременна медицинска апаратура за детски клиники и отделения в цялата страна. Едно от местата, които ще бъдат подпомогнати и този път, е Клиниката по неврохирургия в Университетската болница „Св. Иван Рилски“. Водещият неврохирург в България проф. д-р Красимир Минкин разказва повече за инициативата.

„Клиниката но неврохирургия към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ е водеща за България и като обем, и като сложност на интервенциите. Процентът на успеваемост е такъв, какъвто трябва да бъде за развития свят, към който принадлежим. Усложненията и неуспешните опити да помогнем на пациентите, са много малко. Клиниката има богата история и тя е първата по неврохирургия в България. Преди бяхме в Александровска болница, но вече изминаха около 20 години от преместването ни. Успехът има исторически корени и не се дължи само на настоящия екип. Дължи се на учителите ни и на школата, която съществува от десетилетия. Голяма част от нас прекарват специализациите си извън страната и клиниката разчита не само на българския опит“, разказва проф. д-р Красимир Минкин.

Докторът споделя, че има добри впечатления от дарителската кампания „Българската Коледа“. Първият проект, който е подкрепен, е с доцент Димова и представлява Център за хирургия за епилепсия. Центърът за хирургично лечение на медикаментозно резистентни епилепсии е вече на 15 години и първите добри апарати от нов клас са закупени именно с помощта на „Българската Коледа“. Проектът продължава да бъде подкрепян от благотворителната кампания и през последните години са закупени още апарати за неврохирургични интервенции. Осигурено е специално оборудване, което позволява мозъчните тумори и други проблеми да бъдат изобразени с високо качество.

„Благодарение на „Българската Коледа“ получаваме висок клас апаратура и сме много благодарни за получената подкрепа. Благодарни сме за тази инициатива, тъй като апаратурата, с която разполагаме, я прилагаме ежедневно. За тези 15 години сме оперирали около 500 пациенти с епилепсия. Половината от тях са деца и тази апаратура е помогнала в повечето от тези случаи. Ултразвуковият апарат, закупен миналата година, помага на деца с мозъчни тумори, които са оперирани в клиниката“, дава повече детайли професорът.

„Смятам, че нивото на неврохирургията в България е толкова високо, че изпращането на пациенти в чужбина е не само грешно, но и по-лош вариант за самия пациент. Ние можем да дадем най-доброто. Нямаме ограничения и всяка апаратура, която смятаме, че е полезна за пациентите, сме успели да я добием. Всички неврохирургични техники са напълно достъпни в България и голяма част от тях са безплатни, а за деца всички са такива“, категоричен е д-р Минкин.

Редактор: Райна Аврамова