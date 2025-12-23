Събитието събира на една сцена стотици артисти от всички континенти – творци от далечни светове, които говорят различни езици, но споделят една обща мечта: че няма невъзможни неща.

Впечатляващият спектакъл преплита култури, ритми и изкуства в неповторимо изживяване, което докосва и вдъхновява. „Нощ на звездите“ е празник на таланта, силата на човешкия дух и вярата в бъдещето на децата. Там, където талантът се превръща в надежда, а светлината – в обещание.

На сцената на „Нощ на звездите“ зрителите ще могат да видят много артисти, които идват за първи път в България. Ще има танцови и акробатични изпълнения, танцуващи животни, звезди от Cirque de Soleil, акробатичен състав на Китай, лудият Уилсън с неговото колело на смъртта, летящи акробати на трапец и много други.

От българските артисти на сцената ще се качи Васко Василев, Дичо, Керана и Теди Кацарова, трио Балкански, ансамбъл Българе…

Гледайте 14-та „Нощ на звездите“ – един спектакъл, който ще Ви накара да мечтаете! Най-хубавият подарък е да сме заедно в най-светлата нощ и да споделим вълшебни моменти.

Не пропускайте 14-то издание на световното шоу, организирано от Фондация "Енчо Керязов", на 23 декември от 22.30 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова