БАБХ предупреждава за сериозен риск от пренасяне на шап у нас заради интензивните пътувания в съседни държави по време на празниците. От Агенцията по храните призовават гражданите да не внасят в страната неопаковани месни и млечни продукти, тъй като в Гърция, Турция и Кипър са регистрирани десетки активни огнища на заразата.

Към момента в региона са регистрирани множество активни огнища на шап:

►в Гърция – 19 (на о. Лесбос)

►в Кипър – 50

►в Турция – 61

Шапът е силно заразно вирусно заболяване, което засяга едри и дребни чифтокопитни животни и свине. Инфекцията се разпространява изключително бързо и навлизането ѝ в България може да стане причина за унищожаване на цели стада и за сериозни икономически загуби.

Ето защо от БАБХ призовават всички граждани, включително преминаващите транзитно през страната, да не внасят в България неопаковани и термично непреработени храни от животински произход. Това включва месо, мляко, млечни продукти и месни изделия, дори когато са предназначени за лична консумация. Вносът на подобни продукти създава реална опасност от въвеждане и разпространение на заболяването.

Здравните власти апелират гражданите да спазват указанията на контролните органи на граничните контролно-пропускателни пунктове и да бъдат отговорни, за да бъде опазено българското животновъдство.

БАБХ продължава да следи епизоотичната обстановка и прилага всички необходими мерки за превенция и контрол както по границите, така и във вътрешността на страната. На официалния сайт на Агенцията може да бъде намерен пълен списък с продуктите, разрешени за внос с личния багаж, както и изискванията на ЕС за внос на продукти от животински произход.

