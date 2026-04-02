Случаите на морбили в България продължават да нарастват, като към момента регистрираните заболели вече са 43. Най-сериозно е разпространението в община Бяла Слатина, където са отчетени 37 случая. Два случая има в Плевен, а по един - в Козлодуй, Луковит, Ябланица и Ловеч. Лабораторно потвърдени са 21 от пробите, а за останалите се очакват резултати. Най-много са заболелите деца - на възраст между 5 месеца и 15 години. Има и двама възрастни пациенти - мъж на 25 години и жена на 48.

Инфекционистът доц. Трифон Вълков в „Твоят ден“, че предупреди, че вече има случаи в няколко области на страната и съществува реален риск от по-широко разпространение на заразата.

43 случая на морбили у нас: Най-засегната е община Бяла Слатина

По думите му морбили е едно от най-заразните вирусни заболявания. Един болен може да зарази почти всички неваксинирани около себе си. Добрата новина според специалиста е, че човекът е единственият носител на вируса и срещу заболяването съществува изключително ефективна ваксина. „Когато се появят пропуски във ваксинационното покритие, се създават условия за разпространение на морбили“, обясни доц. Вълков.

Той подчерта, че причината за настоящите случаи не е неефективност на ваксината, а недостатъчният брой имунизирани деца. Ваксината срещу морбили се поставя на две дози - първата на 13-месечна възраст, а втората - на 12 години. Най-уязвими остават децата под 13 месеца, които все още не са получили първата си доза. Част от тях са защитени временно чрез антитела, предадени от майката, но тази защита отслабва сравнително бързо.

Според доц. Вълков, за да бъде ограничено разпространението на морбили, ваксинационното покритие трябва да е поне 95-97% от населението. Данните в момента обаче показват значително по-ниски нива. По информация на Националния център по заразни и паразитни болести около 90% от децата са получили поне една доза от ваксината. Тези с напълно завършен имунизационен курс са под 85%.

Проф. Радостина Александрова: Единственото оръжие срещу морбилите е ваксината

По думите на медика на този етап не може да се говори за национална епидемия, но рискът е реален, ако случаите продължат да се увеличават и не бъдат наваксани пропуснатите имунизации.

Доц. Вълков обърна внимание и на тежките усложнения, които морбили може да предизвика. Освен типичните симптоми като висока температура, кашлица, хрема, възпаление на очите и характерен обрив, заболяването може да доведе до сериозни проблеми с белите дробове и нервната система.

Сред най-опасните усложнения са тежките пневмонии, които могат да се развият за часове, както и менингит и менингоенцефалит. Възможни са и вторични бактериални инфекции - бронхити, трахеити, бронхопневмонии, сепсис и други животозастрашаващи състояния.

Инфекционистът коментира и новото българско проучване за влиянието на COVID ваксините при хора с онкологични заболявания. Той съобщи, че резултатите показват ясно предимство за ваксинираните пациенти. Според изследването онкоболните, които са били имунизирани, особено с иРНК ваксини, боледуват по-леко, развиват по-малко усложнения и имат по-добра дългосрочна прогноза.