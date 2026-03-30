Общо 43 случая на морбили са регистрирани в три области в страната до момента. Най-голямо е огнището в община Бяла Слатина, където са открити 37 от заболелите. Останалите случаи са разпределени в общините Плевен, Козлодуй, Луковит, Ябланица и Ловеч.

Към момента лабораторно потвърдени са 21 от пробите, като за останалите резултатите се очакват.

По-голямата част от пациентите са деца на възраст от 5 месеца до 15 години. Регистрирани са и два случая при възрастни – мъж на 25 години от община Ловеч и жена на 48 години от община Плевен.

Всички заболели се хоспитализират в структури за лечение на инфекциозни заболявания, за да се ограничи разпространението на вируса.

⇒ Мерки и превенция

Здравните инспектори провеждат епидемиологични проучвания за установяване на контактните лица. Проверява се техният имунизационен статус и при нужда те се насочват за ваксинация към личните си лекари. Успоредно с това продължава издирването на деца с пропуснати задължителни имунизации или реимунизации срещу морбили.

От министерството напомнят, че навременната имунизация е най-сигурният начин за предпазване от тежко протичане на болестта. Ведомството призовава родителите при установен пропуск в имунизационния календар на децата им, да се свържат с общопрактикуващия лекар в най-кратък срок.

Министерството на здравеопазването ще актуализира информацията за броя на заболелите ежедневно в края на всеки работен ден на официалния си сайт.

