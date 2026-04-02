Случаите на морбили в България към 1 април са 61, след като нови 11 са регистрирани в три области, съобщава Министерството на здравеопазването. Най-много са новозаболелите във Враца, като шест случая са регистрирани в община Бяла Слатина и по един в общините Криводол и Борован. В Плевен новите случаи са два. Един заболял от морбили е регистриран и в София-област.

От МЗ призовават всички родители да проверят имунизационния статус на своите деца и при пропуск да се обърнат към личния лекар в най-кратък срок. Навременната имунизация е най-сигурният начин да предпазим децата си от тежко протичане на заболяването и да ограничим разпространението му, предупреждават здравните власти.

Морбили е силно заразно заболяване, което в някои случаи може да доведе до тежки усложнения, включително инфекции на белите дробове и мозъка. Ваксината срещу морбили съдържа живи отслабени вируси, които не могат да предизвикат заболяване, посочват на сайта „Плюс мен”, създаден от МЗ за популяризиране на ваксините и ползите от тях. В редки случаи (около 10 на 1000 ваксинирани) е възможно да се появи обрив след имунизация, който отминава сам и не представлява риск нито за ваксинирания, нито за околните. Множество международни проучвания не откриват връзка между ваксините и аутизма, причиняването на стерилитет или други увреждания. За сметка на това е установено, че в някои случаи морбилният вирус може да засегне мъжката полова система, както и да доведе до сериозни усложнения при бременни жени и бебета, посочват още от „Плюс мен”.

Морбилният вирус се отделя във въздуха при говор, издишване, кихане, кашляне и плач. Обикновено заразяването с морбили се осъществява при близък, непосредствен контакт на възприемчивите лица с болния на разстояние 1–2 метра в закрити помещения, транспортни средства, училища. Вирусът прониква през лигавицата на горните дихателни пътища и конюнктивите. Инкубационният период на морбили е от 11 до 21 дни.

В България имунизацията и реимунизацията срещу морбили са задължителни и се извършват след 13-месечна възраст на детето и в годината, в която то навършва 12 години, припомнят от „Плюс мен”.

