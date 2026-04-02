Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Административен съд София - град и обяви за нищожна заповедта на Областния управител, с която не се допусна откриване на процедура за избор на членове на Съвети на директорите и Надзорни съвети на общинските публични предприятия. Тази заповед беше издадена с цел да се откаже искането на кмета на София да върне за ново обсъждане решение на Столичния общински съвет.

Дружествата, които бяха включени в решението на СОС, са: „Център за градска мобилност“ ЕАД, „Столичен електротранспорт“ ЕАД, „Столичен автотранспорт“ ЕАД, „Метрополитен“ ЕАД, „Топлофикация София“ ЕАД и „Софинвест“ ЕАД.

Съдът подчерта, че кметът има законово право да възразява срещу акт на Общинския съвет и да го върне за ново обсъждане. Това право е предвидено с цел защита на обществения интерес и не може да бъде ограничавано или отменяно от областния управител.

ВАС поясни, че според Закона за местното самоуправление и местната администрация актовете на Общинския съвет могат да бъдат върнати за ново обсъждане от кмета. Докато съветът не се произнесе повторно, решението не влиза в сила.

Съдът уточни, че компетентността на областния управител е ограничена. Той може да отменя актове на кмета, само ако те създават права или задължения на граждани или организации. Връщането на решение на Общинския съвет за ново обсъждане е процесуално действие, което не засяга директно индивидуални права, а е насочено към обществения интерес. Затова областният управител няма правомощия в конкретната ситуация.

ВАС допълни, че въпросът за избор на членове на управителни органи на общински дружества не е вътрешнослужебен акт на СОС и се регулира от специални закони като Закона за публичните предприятия и Търговския закон. Следователно той не може да се третира като акт, подлежащ на контрол от областния управител.

ВАС окончателно потвърди правото на кмета да върне решението на СОС за ново обсъждане и обяви, че намесата на областния управител е незаконна. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

По-късно с позиция излезе и кметът на София Васил Терзиев. Според него решението на съда е „категорична победа на справедливостта над един порочен начин на управление".

„Съдът обяви за нищожна заповед на бившия областен управител, с която беше направен опит да се блокира правото ми да върна за ново обсъждане решение за назначенията в ключови общински дружества – „Център за градска мобилност“, „Столичен електротранспорт“, „Столичен автотранспорт“, „Метрополитен“, „Топлофикация София“ и „Софинвест“. Преди близо две години станахме свидетели на безскрупулно погазване на законите. Не защото така повелява обществения интерес или правото, а защото така беше удобно. Последваха месеци на внушения, натиск и „експерти“, които с уверен тон обясняваха как това било нормално. Не беше. Беше незаконно", пише Терзиев във Facebook.

По думите му от тук нататък следва решението да бъде разгледано от общинския съвет в сроковете, които законът изисква.

