Комисията по професионална етика към Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се самосезира по повод публикации в медиите, свързани с и. ф. административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова.

От ВСС съобщиха, че Комисията е провела извънредно заседание на 1 април. Изискана е информация от съответните органи за предприети действия и за налични данни, касаещи изнесеното в медиите.

Припомняме, че на 30 март вътрешният министър обяви, че в МВР е постъпила информация, че ръководителят на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова многократно е минавала границата на България със съседни държави с два автомобила. В тях е пътувал и Петьо Петров-Еврото, съобщи Емил Дечев.

Впоследствие служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов заяви, че очаква от МВР да изпратят справката, свързана с пътуванията на Русинова зад граница в компанията на Петьо Петров, известен като Еврото. Целта е да се прецени дали има основания за образуване на дисциплинарно производство.

„Законът за съдебната власт предвижда давностни срокове, които са различни в зависимост от това кога е станало известно твърдяното нарушение и кога е извършено самото деяние. Такива срокове има и те се съобразяват, когато изготвям съответните предложения“, заяви Янкулов.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев коментира случая така: „Говорим за действия, които уронват престижа на съдебната власт. Това винаги е свързано със заеманата длъжност и позиция. При това положение ще се прецени дали да се внесат искания за дисциплинарно производство, но това е отделен въпрос."