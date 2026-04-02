"Мотивите на тези, които мълчат по случая "Русинова", са различни. Техните притеснения, страхове - бих казал дори и кошмари, също са различни. Това в близко бъдеще ще се изясни. Няма как - процесът вече тече. Колкото и да мълчат, няма как да не се прави нищо, за да се разбере истината". Това заяви в „Здравей, България” журналистът и директор на Антикорупционен фонд в България Бойко Станкушев. Той коментира изнесената от вътрешния министър Емил Дечев преди дни информация , че по данни на МВР през 2021 г. софийският градски прокурор Емилия Русинова и Петьо Петров - Пепи Еврото заедно са пресекли границата ни с Република Северна Македония през граничния пункт "Златарево", пътувайки в един автомобил.

Станкушев изтъкна, че повече от шест години сме свидетели на поредица от "замитания" по този касус. "Но в същото време хората научават все повече. Появява се нова информация, включително данни от границите - кой, кога и с кого е пътувал", коментира журналистът.

По думите му най-важното е в причинно-следствената верига за издигане и рязко кариерно развитие на корумпирани магистрати - кой го прави и защо? "Очевидно това се прави, за да има някои сигурни инструменти за управление на много процеси. А напоследък изглежда, че се управляват всички процеси в България, включително и политическите. Не само заради огромните суми откраднати пари, които може да влияят на избори, а и защото се създават зависими хора. Така мафиотската мрежа става все по-голяма, по-силна и по-трудна за разследване", заяви категорично Станкушев. И допълни: "Най-важното е защо Емилия Русинова толкова години е незаобиколим фактор и защо никой не ѝ търси отговорност? Защо, след като тя отстрани прокурор Ивайло Занев (бел. ред. който ръководеше разследването на „Хемусгейт“) с доклад от 400 страници и деветима обвиняеми с конкретни имена, всичко беше заметено?".

Според журналиста това е "не просто е чадър, а нещо още по-страшно". "Например по „Хемус“ става дума за 54 милиона лева за Лот 5 и 6, които са мъкнати в торби. Не се знае откъде тръгват, кой е разпоредил и как са разпределени", припомни Станкушев.

На въпрос дали Русинова, спирайки определени разследвания, си гарантира кариерно развитие, или обратното - "развиват я", за да върши това, Станкушев отговори: "И двете хипотези съществуват. Някои са наемани, за да вършат работа срещу огромни суми и кариерно израстване. Други са поставени в такава зависимост, че нямат избор".

И обясни, че това е т.нар. „дълбока държава“ - група от политици с влияние от различни партии, които координират действията си". "Тези хора си „нагласят“ магистрати, които да им разчистват пътя за все по-големи злоупотреби. Става дума за брутално източване на държавни средства. Например „Чирен“ - случай, при който Русинова е ключова фигура за спирането на разследване. Тя спира Теодора Георгиева, след като европрокурорът заявява, че има сериозни нарушения за стотици милиони", посочи той.

