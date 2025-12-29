Екипът е под тревога заради най-опасния ден от годината – Св. Валентин, а вечерта преди празника, новобранците се оказват на вечерно патрулиране на същото място като Грей и съпругата му. Нолън попада в сложна ситуация и има проблеми с мъж, който тормози жена в бара, проваляйки вечерта на Грей.

На празника на влюбените Брадфорд си взема почивен ден, за да се срещне със съпругата си, която е в рехабилитация. Дали ще прекъсват връзката си, след като Брадфорд й казва, че никога няма да забрави и да прости времето, през което е била като пристрастена, ако останат заедно?

Нолън и Бишоп пристигат при автомобилна катастрофа и успяват да спасяват живота на шофьора. Тя е загубила съпруга си преди година и се опитва да се сближи с Нолън, като за целта си става близка с Бен. Полицай Нолън, който в момента е необвързан, организира парти и кани всички на купон за първия си Свети Валентин от дълго време без компания, но е изненадан, когато полицай Бишоп се появява на партито.

Редактор: Боряна Димитрова