-
Риалити герои превземат „Черешката на тортата“
-
Звездата на сезон 7 на „Игри на волята“ Калин и неговата лична армия
-
Как празнува победителят от Big Brother Давид първата си Коледа в България?
-
В „Събуди се“ Силвена Роу, Любо Киров и Константин
-
Шеф Иван Манчев: Изразявайте вашите душа и сърце чрез храната
-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 28 декември очаквайте
Темите и гостите в предаването във вторник от 9.30 ч.
Във вторник, ден преди Нова година, си припомняме любими моменти от панела.
Ще пием кафе с олимпийския шампион Карлос Насар.
Гергана Змийчарова с поредното забавно и лудо приключение.
И актьорите от актуални филм „Брънч за начинаещи“, начело с режисьора Яна Титова.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" във вторник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни