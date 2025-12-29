Във вторник, ден преди Нова година, си припомняме любими моменти от панела.

Ще пием кафе с олимпийския шампион Карлос Насар.

Гергана Змийчарова с поредното забавно и лудо приключение.

И актьорите от актуални филм „Брънч за начинаещи“, начело с режисьора Яна Титова.

Редактор: Боряна Димитрова