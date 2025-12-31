В първите минути на Новата година NOVA ще направи важна стъпка от своето развитие - телевизията ще промени визията си и своята бранд идентичност. Тя е резултат от мащабен двугодишен процес и е основана на концепция, която отговаря на стандартите на най-големите световни медии. В центъра на модерната визия стои посланието „Тук сме заедно“ – израз на мисията на NOVA да обединява.

Обновлението е естествен етап в развитието на медията и подчертава ролята й да свързва хора, идеи, истории и места вече 31 години, за което репортерът Запрян Запрянов разказва в специално видео.

От началото на Новата година информационният канал NOVA NEWS и филмовият канал KINO NOVA също ще бъдат с нова визия.

