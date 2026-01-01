Зрителите избраха да изпратят старата година и да посрещнат новата 2026-а с NOVA. Новогодишната програма на медията бе най-гледана от телевизионната аудитория в активна възраст. Аудиторният дял на специалното издание на „Пееш или лъжеш“ е над 45%, което отрежда категоричната лидерска позиция на NOVA, с голяма преднина пред останалите телевизии.

Почти 35% от зрителите на възраст 18- 59 година бяха в прекрасната компания на Гала, Герасим Георгиев-Геро и техните специални гости в празничната нощ.

Редактор: Боряна Димитрова