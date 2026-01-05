Бишъп и Нолън се явяват свидетели на автомобилна катастрофа, но откриват, че жертвата е намушкана. За тяхна изненада той напуска линейката и бяга от местопроизшествието. Още по голямо е изумлението им когато беглецът се появява в полицейското управление, заявявайки, че името му е Ортис - офицер под прикритие от полицията в Лос Анджелис, разследващ наркокартел, който планира да прехвърли един милион долара тази нощ.

Взимайки под внимание получената информация полицията на Лос Анджелис нахлува при наркотрафикантите преди трансфера, а новобранците са поставени начело на операцията, докато пристигнат броячите на парите. След преброяването се оказва, че липсват 250 000 долара. Новобранците са разпитани, полиграфирани и освободени, но все пак отстранени и заподозрени за изчезването на голямата сума пари.

Разбити сърца в „Новобранецът“

Междувременно Чен е заобиколена и нападната от членове на картела и е принудена да бяга. След разговор по телефона с нея, Нолън и Уест уведомяват полицията в Лос Анджелис, преди да се втурнат да й помогнат. Къде са скрити липсващите пари и кои са замесени в схемата, предстои да видим в епизода на "Новобранецът" тази вечер.

Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „Новобранецът“ този понеделник от 23.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова