Новобранците са изправени пред различни изпитания, когато инструкторите им ги придружават в рамките на Деня без униформи, но се опитват да не помагат, което ги принуждава да вземат всички решения по време на патрула.

Полицай Нолън се опитва да докаже, че напредва по-бързо от останалите новобранци, за да оправдае желанието си да стане следовател в рамките на пет години. Той пуска един заподозрян, след което се опитва да арестува втори, но по-късно забелязва първия заподозрян по улицата. Нолън нахлува в хотелската стая, в която се смята, че е преследвания от него, но там открива жена и нейното дете. Изненадан и обръкан, малко по-късно Нолън разкрива, че тя е жертва на отвличане от съпруга й насилник. Ще се намеси ли Бишъп да помогне на Нолън да разсейва съпруга, докато арестуват насилника и освободят жената.

Разбиване на наркогрупа в „Новобранецът“

Междувременно Уест е нетърпелив да счупи рекордите на баща си, но се налага да остане зад бюрото, след като патрулната му кола се разваля. Полицай Чен е уверена, че може да се справи сама, но Брадфорд възнамерява да я предизвиква през целия ден. Допуска грешка да не конфискува ван, използван от за местопрестъпление и Брадфорд веднага забеляза това. След като се отзовава на жалба за шум от куче, собственикът на кучето подава жалба срещу Чен, че го е заплашила. Подозирайки нещо нередно, ще успее ли Чен да разплете случая като истински полицай?

Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „Новобранецът“ този вторник от 23.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова