От 8 януари авторската рубрика „Вече играеш… Стоичков – зад кадър“ ще пренася зрителите на NOVA зад кулисите на документалното риалити, което ще проследи избора на актьор, който ще влезе в образа на футболната ни легенда. Харизматичната журналистка Елизабет Методиева и колоритният футболист Валери Божинов ще ни срещат с популярни личности, свързани с живота и кариерата на Христо Стоичков. Рубриката ще се излъчва всеки четвъртък в ефира на „На кафе“.

В предстоящия първи епизод зрителите ще видят какво сподели самият Христо Стоичков за работата около документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ и биографичния филм. Той няма да изневери на себе си и откровено ще разкрие емоциите си около избора на актьор, които да влезе в неговия образ. Зрителите на NOVA ще видят първи бекстейдж кадри от риалити формата, а водещият Александър Сано ще разкаже как са преминали срещите с кандидатите за ролята на обичания голмайстор.

„Вече играеш… Стоичков“ започва в неделя, 11 януари от 20:00 ч. Оригиналното предаване ще покаже през какви предизвикателства и изпитания ще преминат всички кандидати, които искат да спечелят ролята на живота си и минат по стъпките на един от най-успешните български футболисти за всички времена – Христо Стоичков.

Документалното риалити е само първата сериозна крачка в дългия творчески процес за биографичната лента „Стоичков – Филмът“, чиято премиера предстои през 2027 г. Вярна на своя ангажимент към филмопроизводството в България, NOVA застава като медиен партньор зад проекта. Продукцията е с режисьор Мартин Макариев, в креативния екип са още Александър Сано и журналистът Владимир Памуков, а сценарист е Георги Ангелов. Проектът е подкрепен от Winbet.

