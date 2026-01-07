Затворнически автобус катастрофира и няколко жестоки престъпници са на свобода в предградията на Лос Анджелис. Докато се грижи за някои от тежко ранените затворници, Нолън е нападнат от един от тези, които търсят възможност да избягат. Полицаят успява да се справи с него, а пристигналите Брадфорд и Чен залавят още един.

В разгара на инцидента Нолън се опитва да впечатли агент от ФБР, натоварен да преговаря с хора, взели заложници, докато са по петите на избягал затворник. Новобранецът и Бишоп започват да проверяват превозните средства, влизащи в квартала, и се натъкват на автомобил, в който шофьорът изглежда силно притеснен. Откриват, че друг затворник се крие в багажника на автомобила, но колата е отклонена към гарата, където той е арестуван. Ще успеят ли новобранците да овладеят опасната ситуация?

Редактор: Райна Аврамова