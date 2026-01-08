В „На кафе“ стартира специалната рубрика „Вече играеш… Стоичков – зад кадър“, в която Елизабет Методиева и футболистът Валери Божинов, ще ни срещат с популярни личности, свързани с живота и кариерата на Христо Стоичков. В рубриката зрителите ще могат да видят интервюта със звездата, с други големи имена във футбола, а днес ще имат възможност да се срещнат с водещия на риалитито актьорът Александър Сано.

Броени дни преди старта на най-новото риалити в ефира на NOVA „Вече играеш… Стоичков“, което започва тази неделя 11 януари от 20.00 ч., дуото разказва какво да очакваме в предаването и в новата авторска рубрика. Тънката нишка, която ги свързва е големият Христо Стоичков. В риалитито „Вече играеш… Стоичков“ зрителите ще видят различни хора, характери и опити да бъде разказана историята на младия Христо Стоичков. В следващите няколко седмици зрителите на NOVA ще проследят нещо, което се случва за пръв път – национален кастинг в национален ефир. Ще бъдат излъчени част от кастингите, в които кандидатите за голямата роля на младия Христо Стоичков преминават през различни изпитания. В журито, което ще оценява и избира подходящите кандидати, са актрисата Аня Пенчева, режисьорът Мартин Макариев, който ще има нелеката задача да заснеме биографичния филм и приятелят на футболиста, журналистът Владимир Памуков.

Валери Божинов разкрива, че първата му среща със Стоичков е била като подарък за 18-ия му рожден ден. Няма по-добър подарък за начинаещ футболист, на който тепърва предстои професионална кариера. Появата му действа на Валери като тласък и импулс, за да повярва в себе си, за да се стреми да се докосне до неговите успехи. Стоичков не е от хората, които хвалят много, а по-скоро държи на дисциплината и е строг като треньор. Но ако успееш да влезеш под кожата му, става забавен, емоционален и лесно си отваря душата.

„Искам да не забравяме 1994 година и всички ние българите да се гордеем с нея. Постижението на всички футболисти е за пример и трябва да се отнасяме към тях с респект. Не трябва да забравяме хора като Димитър Пенев, за които се сещаме едва когато си отидат. Винаги трябва да показваме уважението си към тези хора и те да бъдат помнени, ценени и пазени“, емоционално сподели мнението си Валери Божинов, който изказа съболезнования към семейството на Димитър Пенев.

„Целта ни е феновете да могат да вникнат в това, което е Христо Стоичков и да разберат за това, което е правил и продължава да прави за България. Искаме да накараме младото поколение да се труди и да вярва, че може един ден да бъде Христо Стоичков“, допълва Божинов.

Преди началото на риалитито Елизабет Методиева се среща с легендарния футболист, за да разбере какво очаква той от участниците във формата. Въпреки, че е трудна роля, който желае да участва, може да се включи и да се постарае според голмайстора. „Като млад, аз също следвах други известни спортисти и сега предоставяме възможност и шанс на желаещите. Не го изпускайте и играйте. Учете, четете, подгответе се и мисля, че няма нищо невъзможно. Нека да забравят, че играят Христо Стоичков, а да играят това, което им идва отвътре. Мисля, че най-трудно ще им е, да кажат някои от моите любими фрази пред камерата. Няма нещо, което да може да ги притесни. Не виждам разлика от Стоичков на терена и извън него“, коментира участниците във формата самият голмайстор.

Мнението на Валери Божинов, който трябва да степенува талант и характер е, че талантът качва, докато характерът задържа.

„Вече играеш… Стоичков“ не е обикновено предаване, а е свързано към по-голям проект, който предстои. Чувството за мен е много по-отговорно. Форматите, в които съм бил водещ, са с традиции, докато тук проектът е уникален и измислен само за този кастинг, в който всичко се развива в рамките на 5 епизода. Трябва да сме концентрирани и да го направим по най-добрия начин, защото става дума за Христо Стоичков. Той заслужава само най-доброто. Зрителите ще видят уникален телевизионен формат, който направихме, за да имаме по-широк обхват. Познаваме като актьори колегите си, но никога не знаеш дали няма да откриеш нешлифован диамант, който да те изненада. Важно е актьорът да има силен характер и да вълнува зрителите. Аз лично бих избрал човек, който не прилича чак толкова на Христо, но има неговите душа и характер“, споделя какво е предизвикателството да си водещ актьорът Александър Сано.

Каква е приликата между футбола и актьорството, какво научиха един от друг футболистът и актьорът и какви съвети отправиха към кандидатите за ролята, гледайте във видеото.

Редактор: Райна Аврамова