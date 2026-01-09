Луиза Григорова – Макариев заедно със съпруга си Мартин Макариев е част от продуцентския екип на най-новото риалити в ефира на NOVA „Вече играеш… Стоичков“. В студиото на „На кафе“ актрисата разкрива повече за старта на националния каст, който ще се излъчи в национален ефир и за филма, който ще се заснеме след това. Признава, че е горда от възможността да е част от проекта, защото мащабите ще са космически.

„Правим филм за най-голямата ни, единствена, космическа звезда Христо Стоичков. Щастлива съм, че имах възможността да се запозная и да прекарвам повече време с него. Не съм голям футболен фен, но навлизам все повече в дълбочината на историята. Мартин успява да разказва по невероятен и завладяващ начин историите. Когато ми разказва някоя, обикновено настръхвам или се разплаквам. Това, което предстои да се случи е вълнуващо за всички нас. Всичко, което съм научила през последните години като продуцент на театър, ще го приложа“, признава Луиза Григорова – Макариев.

На 11 януари, неделя от 20.00 ч. в ефира на NOVA стартира кастинга „Вече играеш… Стоичков“. В него ще проследим избора на актьор, който ще изиграе младия Стоичков. Подобен формат не се е правил до момента, дори и в света на кино индустрията. В журито ще участват актрисата Аня Пенчева, режисьорът Мартин Макариев и журналистът Владимир Памуков.

„Не мисля, че Мартин ще е много строг, но за него като режисьор на филма, ще е важно да открие правилния човек за ролята. Със сигурност ще е много взискателен“, разсъждава актрисата и продуцент.

Редактор: Райна Аврамова