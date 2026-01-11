Тази вечер започва едно съвсем ново телевизионно събитие и в 20.00 ч. в ефира на NOVA зрителите ще видят новото риалити „Вече играеш… Стоичков“. Аня Пенчева, която е част от журито, ще се нагърби с тежката задача да избере най-достойния да изиграе тази предизвикателна роля. Неповторимата актриса е гост на „Събуди се“, където открехва завесата към предстоящия формат. Тя признава, че познава Христо Стоичков повече от 30 години, но според нея той е толкова различен, че няма човек, който да го познава изцяло – дори най-близките му.

„Има нещо, което е характерно за него – честността, характера и той е вулкан. Познавам го и се гордея, че ми е приятел“, разкрива актрисата, която има много общи спомени с голмайстора.

Колко трудна е задачата на журито?

„Вече играеш… Стоичков“ е най-истинското шоу, защото Стоичков е истина – понякога шумна, необработена, дива. Да изиграеш Стоичков е невъзможно. Не можеш да го имитираш и изиграеш, а трябва да го почувстваш и разбереш. Стоичков е истински вулкан, характер, символ за победа и успех“, коментира задачата, пред която са изправени тя, режисьорът Мартин Макариев и журналистът Владимир Памуков.

Актрисата споделя, че винаги след срещите с легендата се чувства по-жива и по-смела. Затова и журито подтикват кандидатите, явили се на кастинга за ролята, да не играят, а да бъдат себе си. Важно за журито е те да си разголят душата. Христо е едно голямо сърце – той обича и страда дълбоко. Според нея при футболиста всичко е на макс.

„Трудно се играе Стоичков. Появиха се актьори, които имат физиката му, но нямат духа му. Разплаках се на един откъс, взет от книгата на Владимир Памуков, който един от участниците трябваше да изиграе. Но истински ревах, когато си отиваха хора, на които държах. Страдах за тези момчета, защото бяха невероятни като характери. Направиха един сплотен колектив. Един мъдрец беше казал, че не е важна целта, а пътешествието и компанията. Момчетата бяха един за всички и всички за един. Когато някой си тръгваше, те страдаха заради него. Даваме си ясна сметка, че това е мисия да съхраним легендата за Стоичков. Още не сме взели категорично решение. То ще се вземе на 2 февруари и е много трудно, тъй като останаха 4-ма, като всеки един от тях би го изиграл добре“, разказва Аня Пенчева. Тя признава, че е силно емоционална и прави грешки. Ако може да слуша сърцето си, би взела всички кандидати. В актьорската професия според Аня Пенчева е най-важното да имаш късмет.

Не пропускайте премиерата на „Вече играеш… Стоичков“ тази неделя от 20:00 ч. само по NOVA.

