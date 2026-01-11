-
Аня Пенчева: „Вече играеш… Стоичков“ е мисия да съхраним легендата за Стоичков
-
"Съдебен спор" заради взето дете
-
„Събуди се“: Ще пресече ли властта опитите за спекула?
-
Любовен кастинг в „Черешката на тортата“
-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 11 януари очаквайте
-
„Събуди се“: Заплаха от снежен апокалипсис и как България се превалутира?
Документалното риалити ще покаже кандидати за ролята, които ще се опитат да се докоснат до силата и духа на Христо Стоичков
Тази вечер в 20.00 ч. в ефира на NOVA започва документалното риалити „Вече играеш…Стоичков“. За първи път в телевизионната история ще бъде показан целия път, в който ще преминат кандидати, мечтаещи за ролята на живота си – тази на футболната легенда Христо Стоичков.
Пред журито, в състав актрисата Аня Пенчева, режисьорът Мартин Макариев, журналистът Владимир Памуков и гост-актьорът Александър Димов, ще се изправят актьори, пожарникар, инженер с експертиза в квантовите изчисления, кандидат-студент в Харвард, ултрамартонец и много други.
Не пропускайте премиерата на „Вече играеш… Стоичков“ тази неделя от 20:00 ч. само по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни