Тази вечер в 20.00 ч. в ефира на NOVA започва документалното риалити „Вече играеш…Стоичков“. За първи път в телевизионната история ще бъде показан целия път, в който ще преминат кандидати, мечтаещи за ролята на живота си – тази на футболната легенда Христо Стоичков.

Пред журито, в състав актрисата Аня Пенчева, режисьорът Мартин Макариев, журналистът Владимир Памуков и гост-актьорът Александър Димов, ще се изправят актьори, пожарникар, инженер с експертиза в квантовите изчисления, кандидат-студент в Харвард, ултрамартонец и много други.

Редактор: Райна Аврамова