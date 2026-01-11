-
Зрителите ще станат свидетели на много адреналин и енергия при избора на актьора, който ще изиграе младия Христо Стоичков
След минути започва документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“. За първи път в телевизионната история NOVA ще покаже целия път, в който ще преминат кандидати, мечтаещи за ролята на живота си – тази на футболната легенда Христо Стоичков. Минути преди началото на предаването, Елизабет Методиева ни среща със самия Христо Стоичков и режисьора Мартин Макариев.
„Щастлив и горд съм, че тези момчета намериха сили да минат през много трудности, за да стигнат до финалната права. Мартин е човекът, който ще избира от тук нататък. Но аз съм уверен, че всеки, който иска да изиграе ролята, може да го направи. Не е трудно“, заяви легендата Стоичков.
„Зрителите могат да очакват адреналин и енергия. Това е самият Христо. Очаквам да видим едни уверени момчета. Това е шанс за тях, предоставен от самия Стоичков. Вярвам, че ще постигнем целите си – да намерим Христо Стоичков и да направим един страхотен филм“, каза режисьорът Мартин Макариев.
Кой ще извърви пътя до край и кой актьор или кандидат ще стане големия победител и ще го видим след две години като голямото лице, което ще изиграе големия Христо Стоичков, гледайте тази вечер от 20.00 ч. в предаването „Вече играеш… Стоичков“ по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
