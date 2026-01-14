Христо Мутафчиев – за личните избори и ценните уроци в живота.

Пътешествениците Светослав и Галина – приключение в Колумбия с неочакван край.

Легендата Христо Стоичков в едно откровено интервю пред Бети.

Специалната среща в предаването ще бъде с Благой Георгиев.

Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".

Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова