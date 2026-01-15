Полицай Нолан и екипът са ангажирани в ескортирането на известна дама сериен убиец до гробовете на нейните неразкрити досега жертви. Когато пристигат обаче, полицаите откриват много повече, отколкото са очаквали.

Междувременно полицай Чен среща„перфектния“ мъж, който предизвиква интереса й, а полицай Лопес се тревожи за Уесли, тъй като посттравматичното стресово разстройство, от което страда продължава да се задълбочава.з

Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „Новобранецът“ тази вечер от 23.00 ч. по NOVA.

