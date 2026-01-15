Тази сутрин една от големите звезди на българския футбол Благой Георгиев влезе в студиото на „На кафе“, за да разкрие пред какви сериозни предизвикателства ще се изправят претендентите за ролята на Христо Стоичков и ще сподели някои от най-ярките спомени, свързани с футболната ни легенда.

„В епизода зрителите ще видят хора, които не умеят, но и такива, които могат да пипат топката. Дадоха им някои по-сложни задачи. Едни от тях се справиха, а други – не. В цял свят ни познават предимно заради Христо Стоичков. Но аз имам много интересна първа история със Стоичков. Точно преди да ме вземат в националния отбор, още играех в Славия, Венци Стефанов ме викна в коридора след мача. Бях вкарал два гола, бяхме били с 2 на 0. Стоичков присъстваше на срещата. Казах си: „Най-накрая ще ме викне в националния.“ Той се приближи към мен и ми каза: „В понеделник си в националния.“ Но по това време косата ми беше дълга до раменете. „И още нещо: „Този перчем да го няма! Избирай – косата или националния.“ Обърнах се и му отговорих: „Еми добре, тогава няма да ходя в националния. И се направих, че си тръгвам. Но бързо се върнах обратно, за да му кажа, че се шегувам. На другия ден се минах нула номер“, спомня си Благо Георгиев и признава, че се е притеснявал по време на първите си мачове с националната фланелка.

Христо Стоичков: Участниците във „Вече играеш… Стоичков“ трябва да знаят, че без подготовка и дисциплина няма прогрес

„Нямах самочувствието, защото в националния имахме много добри футболисти. Първият мач беше с Хърватия в Загреб. Завършихме 2:2, което за България беше голям успех. Аз винаги играя с номер 7, но домакините се бяха объркали и ми бяха дали 15. Наложи се да се преобличам по време на мача. По онова време имената не се изписваха на фланелките“, разказва Благой Георгиев и разкрива, че Христо Стоичков не е много щедър на похвали. „Ако сгафиш обаче, веднага ще ти каже... Сещам се за още една смешна история. Бяхме в националния и пътуваме за тренировка от Бояна към Панчарево. Тогава Христо Стоичков се обади на някакъв човек да му направи предложение да вземе за себе си неговия мобилен номер, защото искаше да го направи целия с осмици. Онзи човек вдигна слушалката и пита: „Кой се обажда?“ Стоичков отговаря: „Христо Стоичков“. И човекът: „Да, бе, Марадона“. И затвори. Беше много разочарован тогава.“

Още много интересни истории от живота на Благой Георгиев, какво му предстои и ще има ли втори сезон предаването „Битката на поколенията“, гледайте във видеото.

