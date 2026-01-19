Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник
В "Социална мрежа" на 20 януари от 15:20 ч. очаквайте:
Сигналите за спекула след приемането на еврото продължават – необосновано повишаване на цени или некоректно превалутиране? В преходния период ролята на потребителите е ключова.
Фондацията „Заедно в час“ възобновява програмата „Нов път в преподаването“. Проектът се завръща със същата мисия - достъп до качествено образование за всяко дете.
Редактор: Калина Петкова
