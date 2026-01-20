-
Гледайте новия епизод на предаването тази вечер от 20.00 ч. по NOVA
Симеон Кралев, познат на зрителите на NOVA от участието си в „Игри на волята“, тази вечер излиза на кулинарната арена. Ще пренесе ли спортният хъс, който показа в екстремното риалити и в кухнята? Домакинът отваря вратите на своята черно-бяла резиденция, в която всичко е подредено по конец. Симеон разказва, че от малък е изпратен в пансион извън страната, затова не притежава кулинарни умения и приготвянето на храна никога не е бил негов фокус. Бизнесменът има своя система за рязане и приготвяне на храна, която не е от най-ефективните и бързите. Затова, за да се случи на време вечерята, към него се присъединява приятелката му Габи, която има повече опит в кухнята.
Домакинът, който преживя „игрите на глада“ в екстремното риалити, планира богато меню, в което храната да е на корем. Вечерята му стартира с две салати – гръцка и зелена, последвани от предястия като гуакамоле, хумус и медени кюфтенца. За основно предприемачът приготвя телешко бон филе с картофено пюре, а за десерт здравословни, американски, бананови палачинки.
Какъв е прочитът на шеф Манчев на авокадото и каква интересна и различна рецепта ще предложи майстор готвача за всички негови фенове, с която да разнообразят менюто си? Ще се увеличат ли почитателите на гуакамолето след вечерята и ще харесат ли гостите здравословната храна, приготвена без мазнини и захар? Бизнесменът ще сподели повече за обучението си в чужбина както и за известния си баща, но ще успее ли да забавлява компанията? Какви подаръци е подготвил за гостите си и какви оценки ще получи в края на вечерта, гледайте в епизода на „Черешката на тортата“ тази вечер.
