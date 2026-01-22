В епизода на „Новобранецът“ тази вечер спешен сигнал за предстояща ракетна атака всява хаос и смут в Лос Анджелис.

Нова задача изпитва самообладанието на полицай Нолан в „Новобранецът“

Докато се опитват да запазят мира, полицаите ще трябва да се справят с личните си не по-малко сериозни проблеми.

Не пропускайте развръзката в епизода на криминалния сериал „Новобранецът“ в четвъртък от 23.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова