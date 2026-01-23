-
„Война или мир?“ в „Темата на NOVA”
-
"Съдебен спор" заради работа в рибен магазин
-
Майката на Стоичков посреща кандидатите за филмовия образ на сина ѝ
-
Лисичкови хвърлят ръкавицата на Божански в "Семейни войни"
-
Бабини гозби в ромската махала от Грозденка Владова в „Черешката на тортата“
-
Победа над Банкера в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
В понеделник Дара, която превръща мислите и емоциите в творчество, без етикети.
Стефка Янорова трябва ли майките винаги да подкрепят децата си?
Кога стремежа към красота се превръща в мания, коментира психологът Емилия Ангелова.
Елизабет Методиева – Бети ни води на премиерата на първата кулинарна книга на шеф Станислав.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
