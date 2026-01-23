В понеделник Дара, която превръща мислите и емоциите в творчество, без етикети.

Стефка Янорова трябва ли майките винаги да подкрепят децата си?

Кога стремежа към красота се превръща в мания, коментира психологът Емилия Ангелова.

Елизабет Методиева – Бети ни води на премиерата на първата кулинарна книга на шеф Станислав.

Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова