Елизабет Методиева разказва за най-интересните срещи и емоционални моменти по време на събитието.

Денислава от „Игри на волята“ също присъства на премиерата и разказва, че шеф Станислав е измислил менюто, което да приготви по време на участието ѝ в „Черешката на тортата“. „Много ми помогна. Къде съм кулинар, къде не съм, но се опитвам да давам най-доброто от себе си“, признава тя.

Станислав Иванов: Когато човек има мечти, трябва да върви по пътя си

„Толкова много гости наведнъж не съм виждал. Голямо уважение. Благодаря на всеки, който е дошъл. Щастлив съм, въпреки че емоцията ми дойде в повече. Бети, благодаря ти, че беше водещ на премиерата!“, споделя развълнуван шеф Станислав.

„Надявам се в книгата да има някоя рецепта и за хора като мен с две леви ръце. Ще се постарая да приготвя някоя“, категоричен е Георги Блажев.

Шеф Станислав и Божидара с откровена изповед след раздялата им - заедно срещу лъжите (ВИДЕО)

„Планирам да приготвя поне три-четири рецепти от книгата на шеф Станислав. Защото обожавам как готви това момче. Винаги съм го питал да ми обясни с точност кое как прави. А той ми отвръща: „Не знам, бе Даре. Отвътре ми идва. Не мога да ти кажа нищо, защото ще те излъжа“, шегува се Дарин Ангелов.

