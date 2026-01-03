След една трудна в личен план, но успешна в професионален спектър година, шеф Станислав Иванов посреща 2026-а с нови цели и първата си кулинарна книга. В ефира на „Събуди се“ той сподели за пътя от изгорените палачинки в детството до титлата „победител“ и защо е избрал да разкаже своята история чрез десерти.

Основният акцент в разговора бе новата му книга „Сладък бунт“. Тя съдържа 34 рецепти, като всяка от тях е обвързана с лична история. Станислав сподели, че е искал да избяга от сухия формат на обикновените рецептурници и да остави нещо по-дълбоко от себе си. Идеята за книгата се родила по време на лятната му ваканция на катамаран, където сред вълните успял да организира мислите си.

„Винаги ми е било скучно да чета само рецепти. В моята книга започвам с първата си история – как на 13 години изгорих първите си палачинки за майка ми, а тя, като всяка майка, ми прости“, разказа с усмивка той.

► Трудностите в кулинарния бизнес и личната равносметка

Станислав не скри, че професията на готвача е изключително тежка и изисква пълно себеотдаване. „Това е бизнес без почивни дни, без празници и уикенди. Трябва да ти идва от сърцето и душата, за да издържиш на напрежението в кухнята“, сподели той. Артистът в кухнята призна, че именно работата му е помогнала да премине през трудните моменти през изминалата година.

Една от най-личните теми в интервюто бе признанието за раздялата със съпругата му. Станислав разкри, че двамата са поели по различни пътища, но са запазили добри, човешки отношения. В момента той е фокусиран изцяло върху работата си и новите проекти, които си е обещал да реализира през 2026 г.

► Ролята на „най-добрия чичо“ и „Сладкият бунт“

Въпреки натовареното ежедневие, Станислав намира време за най-близките си. Той сподели с гордост за племенниците си – малкия Любчо и Тея. Малката Тея дори вече е направила своя дебют в телевизионната кухня, помагайки на своя чичо.

Запитан за заглавието на книгата си „Сладък бунт“, готвачът обясни, че то отразява неговата същност – комбинация от любовта му към моторите, тренировките и десертите. Макар мнозина да очакват протеинови десерти заради спортната му фигура, Станислав подчерта, че книгата залага на истинските, традиционни сладки изкушения, макар да е включил и рецепти със собствената си марка протеини.

