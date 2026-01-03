-
Изпълнителят за емоционалната си Нова година в Бургас, битката за „Евровизия“ и предизвикателствата около еврото
След една изключително успешна година, белязана от победата в „Като две капки вода“, нови песни и участия на големи сцени, певецът Вениамин посрещна 2026-а с нови мечти и ясни цели. В ефира на „Събуди се“ той сподели емоциите си от празничната нощ и разкри детайли за професионалния си път през следващите месеци.
Вениамин избра да посрещне новата година в родния си Бургас, съчетавайки работата с времето за близките си. На 31 декември той излезе на сцена пред многохилядна публика, но този път концертът бе по-специален – за първи път той представи общо изпълнение със своя брат, който също се занимава с музика. „Беше много специален момент. Хората реагираха изключително бурно“, разказа артистът.
Кои са българските участници в националната селекция за избор на представител в "Евровизия"
Въпреки че баща му е бил на дежурство в болницата през празничната нощ, семейството е успяло да го посети, за да отбележат началото на годината заедно.
►Пътят към „Евровизия“
Една от големите новини около Вениамин е включването му в селекцията за български представител на „Евровизия“. Той вече е сред най-добрите 15 изпълнители, които продължават напред в конкурса. Артистът призна, че тази възможност се е появила неочаквано, но е готов да я грабне с пълна сила. „Още съм в процес на търсене какво искам да изразя чрез музиката си, но вярвам, че щом тази възможност е дошла, тя не е случайна“, сподели той, допълвайки, че вече има визия с какво да впечатли аудиторията в следващите етапи.
Бизнесът и преходът към еврото
Освен като успешен изпълнител, Вениамин се развива и като бизнесмен. Той стана популярен в социалните мрежи с клип, показващ как прекарва 9 часа на опашка, за да обмени старите си стотинки в голяма верига магазини. По думите му в момента в търговските обекти цари „известна анархия“ поради прехода към новата валута, а обслужването на клиенти отнема повече време. Въпреки това той гледа оптимистично и очаква ситуацията да се нормализира до края на месеца.
Редактор: Мария Барабашка
