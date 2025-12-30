За първи път от 13 години насам в България ще се проведе открита национална селекция за избор на изпълнител и песен за конкурса „Евровизия”.

Българската национална телевизия обяви петнадесетте изпълнители, които ще участват в подбора. Любимецът на българската публика ще представи страната ни в международната фаза на песенния конкурс през май 2026 г. във Виена.

Ето кои са артистите: „Керана и Космонавтите“, Михаела Маринова, Михаела Филева, „Молец“, Роксана, Фики, DARA, Дара Екимова, DIA, Елизабет, Innerglow, Мона, Прея, Вал и Вениамин.

35 държави ще се състезават в "Евровизия 2026"

„Те са сред най-излъчваните в радио- и телевизионния ни ефир през текущата календарна година, заели водещи позиции в класацията „БГ топ 40“ на сдружението ПРОФОН и отбелязали съществено присъствие в стрийминг платформите Spotify, Apple Music и YouTube, и ключови социални показатели. Подборът цели постигане на баланс между артисти с утвърдено присъствие в радио- и телевизионния ефир и артисти с творчески потенциал и постижения в дигиталните музикални платформи“, коментират от телевизията.

Националната селекция ще бъде в два етапа през януари и февруари 2026 г., под формата на телевизионна музикална шоу програма. В първия етап – на 24 януари, всички петнадесет артисти ще изпълнят по една песен по избор от своя авторски репертоар. Във втория етап от селекцията – на 31 януари, ще продължат седем артисти, които отново ще изпеят по една песен по избор от своя авторски репертоар, а един от тях ще бъде избран за победител.

Класирането ще се осъществи като двата етапа на гласуването ще се комбинират, а в гласуването ще се включат зрители и професионално жури.

Редица държави бойкотират "Евровизия" заради участието на Израел

През 2026 г. във Виена „Евровизия“ ще отбележи своето 70-о издание. Двата полуфинала са на 12 и 14 май, а големият финал – на 16 май.

Първата публична селекция за български представител на "Евровизия" съвпадна и с първата поява на страната ни на конкурса. България се представи с песента Lorraine и група "Каффе".

До 2013 г. основният метод за избор е националната селекция. От 2016-а насам обаче, през по-голямата част от изданията, изборът беше вътрешен - Националната телевизия осигурява изпълнител и/или песен без публичен конкурс.

Редактор: Ралица Атанасова