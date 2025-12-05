-
Участието на Израел стана проблемно след военната операция в Газа
Редица държави се отказаха от участие в "Евровизия" заради присъствието на Израел. Решението дали страната да участва в песенния конкурс беше взето в четвъртък от организаторите от Европейския съюз за радио и телевизия.
В първите часове след обявяването на становището, оттеглянето си обявиха Нидерландия и Ирландия. Последваха ги Испания и Словения. От Любляна казаха, че няма да участват в името на 20 хиляди палестински деца, които са загинали в Газа.
България се завръща на конкурса „Евровизия"
Имаше и такива, които приветстваха оставането на Израел в надпреварата. Сред тях бяха Германия и Австрия, която е домакин на следващото издание.
"Това по никакъв начин не е криза. Имаме около 35 члена, които ще се присъединят към нас през следващата година. Разбирам, че четири или пет страни може да не дойдат. Това е техен избор. Напълно го уважавам. Много се надявам, че ще се върнат през 2027 г., ще продължат да излъчват шоуто и ще позволят на феновете, които искат да го гледат, да му се насладят", коментира директорът на „Евровизия“ Мартин Грийн.
Израелски активисти прекъснаха риалити шоу в знак на протест срещу войната в Газа
Участието на Израел стана проблемно след разрушителната военна операция в Газа. Десетки хиляди бяха убити, а разследвания на ООН заключиха, че Тел Авив извършва военни престъпления и престъпления срещу човечеството.
