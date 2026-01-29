Най-големият стадион в Европа – „Камп Ноу“ посреща кандидатите за филмовия образ на Христо Стоичков в неделя от 20:00 ч. по NOVA. Стадионът, на който българският футболист преживя своя триумф и се превърна в световна легенда, ще бъде последна спирка преди големия финал за претендентите за престижната роля.

Участниците в документалното риалити ще разгледат музея на футболен клуб „Барселона“, където Стоичков има заслужено място. Те ще посетят местата, запазили славните моменти на именития българин, и ще получат ценни съвети от холивудския ко-продуцент на „Стоичков – Филмът“ – Ноли Мола, който ще работи рамо до рамо с българския екип. През цялото време кандидатите ще бъдат в компанията на новия член на журито – обичаният актьор Васил Василев-Зуека.

Трансферът на Христо Стоичков в „Барселона“ е една от най-емблематичните истории в европейския футбол. Мачът от 1989 г. между отборите на ЦСКА (тогава под името „Средец“) и „Барселона“ завинаги променя съдбата на младия голмайстор. Йохан Кройф забелязва неоспоримите качества на нападателя и година по-късно, срещу рекордна сума за времето си, Стоичков става част от „Дрийм тийма“ на Кройф. Пряко свързани с този трансфер и израстването на българина в Испания са футболният агент Хосе Мария Мингея, халфът и капитан на отбора Хосе Мария Бакеро и нападателят Хулио Салинас. Тримата ще споделят преживявания заедно с Христо и каква следа е оставил в историята на футбола.

За феновете на „Барселона“ Стоичков е жива легенда. Пътят му до „Камп Ноу“ не е бил лек и кандидатите за главната роля в предстоящия биографичен филм ще усетят това. Преди да стъпят на емблематичния стадион, те ще преминат през нови предизвикателства. Резултатът от тях ще определи кои двама участници ще си тръгнат на крачка от големия финал.

Изборът на актьора за главната роля в „Стоичков – Филмът“ е ключов за работата по лентата. Творческият процес около филма вече е започнал, а премиерата се очаква през 2027 г. Проектът е подкрепен от Winbet.

