„Един грам живот“ не е просто филм, това е преживяване, което разглежда една изключително сериозна тема – тази за наркотиците и за така важната връзка между родители, учители и деца.

„Радвам се, че хората оценяват това, което направихме заедно, защото без един лев реклама, да събереш 170 хиляди зрители за два месеца за България е „Уау“. „Един грам живот“ е в топ 5 гледаните филми в България. Това показва, че хората наистина са притеснени за децата си. Че децата мислят за родителите си. За това, че по някакъв начин връзката между дете и родител е поразкъсана и биха искали да се заздрави. Това е нашата цел. Винаги съм искал да постигнем успех. Радвам се, че надеждите ми се подплатиха. От 23-ти започна световното разпространение в Европа и Щатите. Борим се и за китайския пазар. Темата е такава, че докосва всеки човек по света. Това е и силата на филма. Взаимоотношенията между хората са тема, която винаги ще бъде актуална. Пуснахме филма на 9 фестивала, 4 от които с лиценз за „Оскар“. Искаме да направим нещо, което досега български филм не е правил. А именно, да бъдем номинирани за „Най-добра чуждестранна продукция“ за следващата година“, разказва Атанас Михайлов.

Атанас Михайлов и Тервел Пулев: За филма „Един грам живот“, вдъхновен от действителни събития

Един от главните персонажи във филма Ивайло Захариев споделя изпитвал ли е затруднения по време на снимачния процес. „Сценарият беше много добре написан, но трудното беше да се говори по тази деликатна тема. Да държим да не пропаднем в мелодрама, но да е истинско като в живота. Показваме суровостта на проблема и може би това е причината толкова хора да откликват и да го препоръчват на своите приятели. Посланието на филма е „Дръжте децата близо до сърцето си и общувайте с тях. Защото, когато това се скъса, те търсят спасение другаде.“

„Един грам живот“ се превърна в абсолютен прецедент в българския боксофис

Атанас Михайлов пояснява, че филмът действително показва всичко без маски и грим. Две години работи по сценария, като говори с учители, ученици, родители и деца. Когато го завършват монтажно „Един грам живот“ е с продължителност от 3 часа и 10 минути, затова се налага да отрежат някои от сцените.

