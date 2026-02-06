Безпрецедентна ситуация вдига градуса на напрежението в „Кошмари в кухнята“ тази събота от 12.30 ч. по NOVA. Заради форсмажорни обстоятелства шеф Манчев дори не успява да опита менюто на заведението.

Пицария Ragazzi разполага със страхотна кухня, но заведението се управлява от шеф, чиято идея и концепция за развитие на заведението постепенно се е изгубила, а персоналът е объркан и без мотивация за работа. Добри намерения, постлани с лошо изпълнение, и организация под всякаква критика ще извадят шеф Манчев извън нерви.

Какво ще предприеме кулинарният гуру, за да помогне на Ragazzi и ще се вслуша ли собственикът в експертните му съвети, припомнете си тази събота от 12.30 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова