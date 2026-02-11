-
Гледайте хитовия екшън-трилър на режисьора Джон Ву тази събота от 22.10 ч. в ефира на NOVA
Кой е способен да спре терористи, желаещи да всеят световен хаос на планетата? Единственият способен да се впусне и да завърши успешно всяка невъзможна мисия е най-великият шпионин от отряда за спешни ситуации Итън Хънт.
В продължението на хитовия екшън холивудската звезда Том Круз си партнира с актьорите Дъгрей Скот и Винг Реймс и е готов на всичко, за да спаси красивата Танди Нютън.
Във филма на Джон Ву специалистите по невъзможни мисии Итън Хънт и Лутър Стикуел трябва да предотвратят продажбата на вируса “Химера”, който в ръцете на демонични престъпници заплашва живота на планетата. Нещата се усложняват и от факта, че третият член на екипа им, вербуван от Хънт, е красавицата Найя, бивша приятелка на техния противник.
Но преди да завършат мисията, те ще обиколят света и ще бъдат принудени да избират между всичко, което обичат и всичко, в което вярват.
Не пропускайте развръзката в екшън-трилъра "Мисията невъзможна 2" тази събота от 22.10 ч. по NOVA.
