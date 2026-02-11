„Фондацията“ след турнето си в Южна Америка.

Актрисата София Маринкова – за риболова като семейна страст.

Веско Маринов пред Бети – за любовта и виното.

Специална среща със Сейджи Оизуми – момчето, което покори социалните мрежи, разказвайки за приликите и разликите между България и Япония.

Редактор: Боряна Димитрова