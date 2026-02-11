-
„Пресечна точка”: За избора на служебен премиер и паралелите между случая „Петрохан” и Джефри Епстийн
Нет Инфо обединява силата на изкуствения интелект с богатия журналистически опит
Смела игра в "Сделка или не"
Радулови срешу Дамаджанови в "Семейни войни"
Магична вечеря от шампиона от Hell's Kitchen 6 Лъчезар Чоткин в „Черешката на тортата“
„Пресечна точка”: За политическите консултации при президента и антирекорда по корупция
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
„Фондацията“ след турнето си в Южна Америка.
Актрисата София Маринкова – за риболова като семейна страст.
Веско Маринов пред Бети – за любовта и виното.
Специална среща със Сейджи Оизуми – момчето, което покори социалните мрежи, разказвайки за приликите и разликите между България и Япония.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.
