Неделният киноследобед ще стартира в 12.30 ч. с романтична лента „Завръщане за Свети Валентин“, която разказва историята на Натали. Уволнена от работата си като водеща на телевизионни риалити програми, тя се завръща у дома за Свети Валентин. В родния й град я очаква изненада – по време на местния фестивал тя ще трябва да ръководи търг с бившия си годеник. Заслугата за този тандем е на изобретателните майки на двамата, а най-доброто, което тези дами искат е щастието на децата им.

По-късно от 14.15 ч. ще се потопим в романтичната атмосфера на любовния филм „Любимата ми сватба“. Тес Харпър, ярка и находчива млада лекарка, привидно може да се справи с всеки един проблем, при условие, че не е нейния. Тя е раздвоена след като трябва да присъства на сватбата на своята най-добра приятелка. Тъй като тя е главна шаферка на сватбата, от нея се очаква да изпълни всяка нелепа задача, която ще се опитат да и възложат и то заедно с циничния кум Майкъл. Дуото ще трябва да направи всичко – от приготвянето на сватбената торта, намирането на „нещо синьо“, до организиране на презентация за вечерта на четиридневната сватба. Послушните Тес и Майкъл не само ще се справят с нелепите молби на булката, но започват и да се харесват. Докато булката и младоженецът си разменят брачни клетви, Тес ненадейно осъзнава, че нейният собствен дългогодишен приятел може би не е най-подходящия избор...

Не пропускайте „Завръщане за Свети Валентин“ от 12.30 ч. и „Любимата ми сватба“ от 14.15 ч. в неделя по NOVA.

