Действието ни връща в Ню Йорк и Перу през 90-те години, където древна заплаха поставя съдбата на Земята под сериозен риск. Автоботите се изправят пред нови, изключително могъщи противници, а към битката се присъединяват и загадъчните Максимали – трансформъри със способността да приемат формата на животни. Докато войната между доброто и злото се разгаря, човечеството отново се оказва ключов фактор в спасяването на планетата в зрелищно приключение, изпълнено с екшън, хумор и грандиозни визуални ефекти.

Редактор: Боряна Димитрова