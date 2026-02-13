Действието в „King's Man: Първа мисия“ се развива по време на Първата световна война, и разказва вълнуващата история на произхода на Kingsman, първата в света независима разузнавателна агенция. Група от най-лошите тирани в историята и престъпни ръководители, включително Распутин, се събират, за да планират наемническа война, която ще унищожи милиони невинни хора по целия свят. Положили клетва да действат според най-високите нива на етиката и дискретността, решителните, безупречно обучени шпиони използват елитен галантериен бизнес като параван за организацията. Отдаден на намерението си да спре предстоящата касапница, основателят на Kingsman, херцогът на Оксфорд, наема протеже, Конрад, което да се присъедини към организацията и да помогне на историята да се насочи в по-положителна посока.

Не пропускайте приключенския екшън на режисьора Матю Вон тази неделя от 22.40 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова