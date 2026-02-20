Съботният киноследобед ще стартира с криминалната мистъри лента, дело на режисьора Питър Бенсън, „Загадъчни кръстословици: Фатално пропадане“, която ще срещне зрителите с неочаквано добрия тандем - брилянтната редакторка на кръстословици Тес Харпър (Лейси Чабърт), която се впуска в полицейски разследвания с детектив Логан О’Конър (Бренън Елиът). След като доброволно участва в състезание по решаване на кръстословици с нов суперкомпютър, талантливата Тес Харпър се озовава въвлечена в разследването на странно убийство на технологичния изпълнителен директор. Тя и Логан трябва да открият отговора на загадката, преди да са станали следващите жертви.

Вълнуващата програма продължава със звездата Рийз Уидърспун, която точно от 14.20 ч. ще стане призрак и ще преследва Марк Ръфало в романтичната комедия „Истина ли е…”. Историята на филма е базирана на известния роман „Ами ако това беше истина...“ на френския писател Марк Леви, вдъхновена е от комедията „Призрак” с Патрик Суейзи и Деми Мур, а инициативата за филмирането ѝ принадлежи на Стивън Спилбърг, който купува правата за екранизация на книгата.

Елизабет Мастерсън (Уидърспун) е абсолютно отдадена на работата си като лекар и е прекалено заета за нещо друго в живота си. Една нощ, след ужасна катастрофа, тя се оказва между Рая и Земята. Елизабет не разбира, че е мъртва и си мисли, че нищо особено не се е случило, докато не среща Дейвид Абът (Ръфало) - самотен архитект, който наема нейния стар апартамент. Дейвид мисли, че полудява, защото вижда духа й и се опитва по всякакъв начин да се освободи от нея. Но Елизабет просто не иска да си отиде.

Не пропускайте развръзката в мистерията „Загадъчни кръстословици: Фатално пропадане“ от 12.30 ч. и романтичната лента „Истина ли е…“ от 14.20 ч. в събота по NOVA

